Кънка преряза гърлото на хокеист

Ужасяващ инцидент прекрати мач по хокей на лед в Англия. Срещата между Шефилд Стийлърс и Нотингам Пантърс бе белязата от потресаваща гледка.

29-годишният канадски нападател на "пантерите" Адам Джонсън е получил порезна рана на гърлото от кънката на играч на съперника при единоборство за шайбата.

Контузеният състезател се опитал да се прибере на резервната скамейка на отбора си, но е рухнал на леда.

На мястото е извикана линейка, която откарала бившия играч на Питсбърг Пингуинс от НХЛ в болница, където той е починал от кръвозагуба.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q