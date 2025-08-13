Хулио Веласкес: Няма да пазим резултата (ВИДЕО)

Левски няма да пази резултата, въпреки че има минимален аванс преди реванша със Сабах от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите.

Испанският треньор очаква много различен мач в Баку. "Сините" излизат за нов успех, но са готови и за продължения и дузпи. Столичният гранд няма да може да разчита на Мустафа Сангаре, в състава обаче попадна Георги Костадинов.

"Имахме възможността да отбележим в последната минута преди седмица, но можеше да вкараме и по-рано. За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква", коментира Веласкес на официалната си пресконференция.

Преди реванша

"При цялото ми уважение към противника, ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща"

"Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле"

"Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време.", заяви още наставникът на Левски.

