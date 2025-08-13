bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Лига на Конференциите

Хулио Веласкес: Няма да пазим резултата (ВИДЕО)

В Левски са готови и за продължения и дузпи в реванша със Сабах

Левски няма да пази резултата, въпреки че има минимален аванс преди реванша със Сабах от третия квалификационен кръг в Лига на конференциите.

Испанският треньор очаква много различен мач в Баку. "Сините" излизат за нов успех, но са готови и за продължения и дузпи. Столичният гранд няма да може да разчита на Мустафа Сангаре, в състава обаче попадна Георги Костадинов.

"Имахме възможността да отбележим в последната минута преди седмица, но можеше да вкараме и по-рано. За нас предстои важна среща утре - труден противник, с добри изпълнители. Ясно ми е какъв мач ни очаква", коментира Веласкес на официалната си пресконференция.

Снимка: Lap.bg

Преди реванша

"При цялото ми уважение към противника, ще подходим с желание да си тръгнем като победители. Нашата цел е ясна - това няма да бъде да пазим резултата, а да излезем победители от тази среща"

"Нашата философия, не само в евротурнирите, е да се защитаваме добре и да атакуваме добре. Стремим се винаги да играем в противниковото поле"

"Не губя време в това да мисля какво би се случило, ако бъдем елиминирани. Фокусът ми е да подготвя моя отбор по най-добрия начин за утре. Готови сме за продължения и дузпи. Вече имаме опит в това, но ще се опитаме да решим мача в редовното време.", заяви още наставникът на Левски.

Фърги тайм: Левски излъга Сабах!

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

левски пресконференция хулио веласкес Лига на конференциите лигата на конференциите Сабах

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)

Димитър Златанов: Лъвът, за когото нямаше тайни край мрежата (ВИДЕО)
Матей Казийски ще играе в България!

Матей Казийски ще играе в България!

Девойките на четвъртфинал на световното по волейбол!

Девойките на четвъртфинал на световното по волейбол!

Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Последни новини

live
НА ЖИВО: Пари Сен Жермен - Тотнъм за Суперкупата (ВИДЕО)

НА ЖИВО: Пари Сен Жермен - Тотнъм за Суперкупата (ВИДЕО)
Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)

Сватбата на Тайсън Фюри - тя в рокля, той по къси гащи (СНИМКИ+ВИДЕО)
Ето я къщата, която Джокович трябва да събори заради общината

Ето я къщата, която Джокович трябва да събори заради общината

Матей Казийски ще играе в България!

Матей Казийски ще играе в България!

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV