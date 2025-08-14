ПСЖ - първият френски супершампион на Европа (ВИДЕО)

Пари Сен Жермен стана първият френски супершампион на Европа! Парижани вдигнаха трофея, след като сразиха Тотнъм с 4:3 с дузпи в Удине (Италия). Редовното време завърши при резултат 2:2. Тимът на Луис Енрике показа характер, заличавайки пасив от два гола.

Попаденията за англичаните в Удине (Италия) отбелязаха защитници. Мики ван де Вен откри резултата в 39', а капитанът Кристиан Ромеро удвои в началото на второ полувреме.

ПСЖ намали изоставането си в 85' чрез резервата Канг-Ин Лий. В четвъртата минута от шестте добавено време друг появил се като смяна - Гонсало Рамош, направи 2:2.

По шампионски

При дузпите за ПСЖ пропусна единствено Витиня. Точни бяха Рамош, Усман Дембеле, Лий и Нуно Мендеш. За Тотнъм реализираха Доминик Соланке, Родриго Бентанкур и Педро Поро, но сбъркаха Ван де Вен и Матис Тел.

Така ПСЖ донесе на Франция първа Суперкупа. Парижани имат още три трофея на Стария континент - Купа на носителите на национални купи (1995/1996), Интертото (2001) и Шампионска лига (2024/2025).

Снимка: Reuters

Тотнъм пък пропусна да стане осмият английски отбор, печелил трофея след Ливърпул (4), Челси (2), Манчестър Юнайтед, Нотингам Форест, Астън Вила, Манчестър Сити и Арсенал.

Лондонският клуб има във витрината си една Купа на носителите на национални купи (1962/1963), три Купи на УЕФА/Лига Европа (1971/1972, 1983/1984 и 2024/25) и една Англо-италианска купа на лигата (1971).

Снимка: Reuters

