НА ЖИВО: Пари Сен Жермен - Тотнъм за Суперкупата (ВИДЕО)

15' - И двата тима са предпазливи до момента. Французите очаквано владеят повече топката, но все още няма голови положения.

1' - Начало на мача.

Съставите

ПСЖ (4-3-3): Шовалие - Хакими, Маркиньос (К), Пачо, Мендеш - Заир-Емери, Витиня, Дуе - Баркола, Дембеле и Кварацхелия

Тотнъм (5-3-2): Викарио - Поро, Ван де Вен, Дансо, Ромеро (К), Спенс - Сар, Бентанкур, Палиня - Ричарлисон и Кудус

ПРЕВЮ

Край на чакането! Неофициалният старт на европейските клубни турнири е тази вечер с мача за Суперкупата на Европа.

В италианския град Удине в спор за трофея ще се изправят отборите на Пари Сен Жермен (победител в последното издание на Шампионска лига) и Тотнъм (победител в Лига Европа).

Къде и кога да гледате Суперкупата на Европа?

Мястото е ясно - каналите на bTV Media Group! В сряда вечер от 22 ч. на живо по bTV Action и онлайн на платформата Voyo.bg може да гледате френско-английския сблъсък за трофея.

Този мач ще даде старт на официалните срещи за двата тима. Сезоните в Англия и Франция започват идния уикенд, а битката в Удине ще подскаже на феновете какво да очакват от своите любимци през следващите месеци.

Какво се случва в ПСЖ?

ПСЖ ще атакува трофея за Суперкупата на Европа без Джанлуиджи Донарума. Стражът е изваден от състава на парижани за предстоящия мач. Разногласията между Донарума и ПСЖ ескалираха, след като преговорите за нов договор се провалиха, а италианецът отказа да преподпише.

Преди 3 дни ПСЖ обяви трансфера на вратаря Люка Шевалие от Лил.

Френският шампион е в ролята на фаворит въпреки болезнената загуба с 0:3 от Челси във финала на световното клубно първенство.

