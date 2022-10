Катерачката без хиджаб се прибра в Иран, посрещнаха я като героиня

Иранската състезателка по спортно катерене Елназ Рекаби се прибра в Иран само ден, след като бе обявена за изчезнала. Спортистката се превърна в символ на неподчинението към строгия режим на родната си страна, след като на Азиатското първенство в южнокорейската столица Сеул, взе участие без задължителния за носене от иранските жени хиджаб.

Липсата му доведе до възторг след протестиращите, но и до притеснение за близките на спортистката, които във вторник заявиха, че нямат контакт с нея вече два дни. Последната информация за Елназ бе от летището в Сеул, когато тя е била с придружител от службите за сигурност на Иран.

Рекаби бе посрещната като героиня на летището в столицата Техеран, като в телевизионно интервю заяви, че забрадката и е паднала "по невнимание". На летището тя бе покрила косата си с черна шапка и качулка.

Мнозина са скептични спрямо това изказване и са убедени, че то е направено под натиск от страна на управляващите.

It's 5am in Iran and yet a sizeable crowd has gathered at Tehran's Imam Khomeini Airport to welcome Elnaz Rekabi, a female climber who competed without a hijab in Seoul and was subsequently censured and forced into an apology by Iranian authorities.

