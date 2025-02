Кечистът Русев пред сензационно завръщане

Мирослав Барняшев може да се завърне на ринга на Световната федерация по кеч (WWE). 3-кратният носител на американската титла в WWE беше освободен от федерацията през 2020 година заради пандемията от COVID-19, която засегна финансово бранша.

Той обаче не прекрати кариерата си, а подписа договор с друга кеч компания – All Elite Wrestling (AEW). Там известният с псевдонима "Русев" българин промени прякора си на "Миро" и отново бързо се превърна в любимец на феновете, печелейки пояса на AEW TNT за 2021 година.

WWE confirms that Rusev has been released.



What a sad, sad, day. pic.twitter.com/Tk7WuhpdCz