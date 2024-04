Кечистка се оплака: Изгониха ме от хотел, помислиха ме за проститутка (ГАЛЕРИЯ)

Звездата на Световната федерация по кеч Челси Грийн използва социалните мрежи, за да се оплаче от персонала на хотел в Ню Йорк.

Брюнетката разказа, че е била помолена да напусне сградата, тъй като била помислена за... проститутка.

"Единия ден се бориш в "Барклис център" и печелиш мача на живота си, а на другия те изхвърлят от хотела, тъй като те мислят за проститутка заради облеклото ти. Може би на следващата "КечМания" ще празнувам в друг хотел", написа Грийн в социалните мрежи.

Тя публикува и снимка на дрехите, с които е била облечена - къса дънкова пола, бял топ и черно сако.

Man… one night you’re wrestling at Barclays Center, having the time of your life and the next you’re being kicked out of @FairmontHotels and accused of being an escort because of your outfit

Life is funny! Maybe next year I won’t celebrate Wrestlemania weekend at The Plaza… pic.twitter.com/U2oDSOfMj7