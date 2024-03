Колман е кралят на спринта

Американецът Крисчън Колман спечели спринта на 60 метра при мъжете на световното първенство по лека атлетика в зала в Глазгоу.

27-годишният Колман триумфира с най-добро време в света за сезона 6.41 секунди. Ноа Лайлс, трикратен златен медалист от Будапеща 2023 на 100 и 200 метра, както и с щафетата на 4 по 100, остана втори с 6.44 сек. Трети се нареди Акийм Блейк (Ям) - 6.46.

За Колман това е втора титла на 60 метра в зала след Бирмингам 2018 и трети медал заедно със среброто от Белград 2022.

"Да си върха е невероятно, но никога не го приемам за даденост, очаквам с нетърпение остатъка от сезона", щастлив бе американецът след финала.

THAT IS SPECIAL



Christian Coleman with a world leading 6.41 to take the 60m crown!#WICGlasgow24 | @usatf pic.twitter.com/JDBa3Gw8eB