Легендарен кечист отново се бори с рака (ВИДЕО)

Легендарният кечист Рик Флеър разкри, че ракът на кожата му отново се е появил, като това е "втори път в рамките на три години".

16-кратният световен шампион по-рано отрече слуховете, за да запази диагнозата си в тайна, но след това бе готов да сподели ужасната новина.

Пред People 76-годишният Флеър каза: "Това е вторият път за три години, в който се боря с рак на кожата. Ще се подложа на лечение следващата седмица."

Светкавицата, както е прякорът на легендата, е смятан за един от най-великите професионални кечисти за всички времена, като кариерата му продължава над 40 години.

Той е спечелил 16 световни титли в кеча и е един от тримата, представени два пъти в Залата на славата. Осем пъти е обявяван за кечист на годината.

Животът му извън кеча обаче е изпълнен с множество предизвикателства. Малко след като прави професионалния си дебют през 1972 г., преживява самолетна катастрофа, при която чупи гръбначния си стълб на три места. Лекарите му казват, че никога повече няма да може да се бие, но 6 години по-късно той отново се качва на голямата сцена.

През 2017 г. бе хоспитализиран със стомашни болки. Няколко часа по-късно лекарите диагностицираха Детето на природата с ранен стадии на бъбречна и сърдечна недостатъчност заради злоупотреба с алкохол.

Той бе поставен в медикаментозна кома, като на семейството му е било казало, че има 20% шанс да оцелее. По-късно лекарите отстраняват част от червата му и му поставят пейсмейкър.

Най-големият удар идва преди 3 години, когато е диагностициран с рак на кожата. Първоначално той успява да се справи с тежкото заболяване, но сега то отново атакува. Въпреки това Флеър не се отказва да се бори срещу рака и в същото време се появява публично, като се очаква следващата седмица да направи фенсреща в Мисисипи.

Never Give Up On Your Dreams, No Matter How Difficult Your Journey Is! Keep Fighting! WOOOOO! pic.twitter.com/VuxlvZ9r22