Легендарен лекоатлет загуби битката с рака

Бившият легендарен лекоатлет Тим Лобингер загуби битката с тумора. Германецът си отиде от този свят след тежко боледуване, съобщават местните медии.

European Athletics is very saddened to hear of the death of German pole vault great Tim Lobinger at the age of 50.



We would like to pass on our sympathies and condolences to his friends and family and the German athletics community. pic.twitter.com/4NwA4wQkhM