Сръбският ММА боец ​​Страхиня Гаврилович е бил убит в Квебек, Канада. 38-годишният атлет е имал канадско гражданство. приятелката му Едит също е мъртва, съобщава La Tribune.

Медията съобщава, че Страхиня и Едит са жертви на инцидент, станал в събота вечер в Шербрук, Квебек.

"В момента следователи са на място, за да установят какво се е случило. Срещаме се със свидетели и разглеждаме записи от камерите в района. Търсим допълнителна информация", каза Луи-Филип Руел, говорител на щата Квебек.

Per La Tribune in Quebec MMA Fighter Strahinja Gavrilovic & his wife were both pronounced dead at their home in Sherbrooke Quebec last night



Gavrilovic was one of the most interesting personalities & exciting fights on the Canadian regional scene https://t.co/2UQxhpMFSw…