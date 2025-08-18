Срив за Григор Димитров

Срив за най-добрия ни тенисист Григор Димитров в световната ранглиста. Първата ни ракета загуби четири позиции и от днес е под номер 25.

Класирането

Вече стана ясно, че Димитров ще изпадне от топ 30 на света след края на Откритото първенство на САЩ. Наскоро бе обявено, че Гришо няма да играе в Ню Йорк поради частично разкъсан гръден мускул. Травма, която получи на "Уимбълдън".

Това ще е първият му пропуснат турнир от Големия шлем след серия от 58 поредни участия.

Номер 1 продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е лидер пред Карлос Алкарас, като двамата тази вечер определят новия шампион в Синсинати.

В десетката са още Александър Зверев, Тейлър Фриц, Джак Дрейпър, Бен Шелтън, Новак Джокович, Алекс де Минор, Карен Хачанов и Лоренцо Музети. Хачанов влиза в топ 10, откъдето изпада Холгер Руне.

Скок за Виктория Томова

При дамите Виктория Томова се изкачва с три места и е близо до първата стотица, заемайки 102-а позиция със 713 точки - на само 18 от Анастасия Захарова, която е под номер 100.

Томова ще играе квалификации за US Open, като в първи кръг на пресявките се изправя срещу испанката Ирене Бурийо.

Снимка: Reuters

В челната десетка има няколко промени. Мадисън Кийс се изкачва с две позиции до номер 6, а Цинуън Джън и Аманда Анисимова губят по едно място и са вече съответно седма и осма. Елена Рибакина се завръща в топ 10, докато от нея изпада Паула Бадоса. Лидер е Арина Сабаленка, следвана от Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мира Андреева и Жасмин Паолини, която е девета.

