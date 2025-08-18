bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Срив за Григор Димитров

Неприятно

Срив за Григор Димитров
Reuters

Срив за най-добрия ни тенисист Григор Димитров в световната ранглиста. Първата ни ракета загуби четири позиции и от днес е под номер 25.

Класирането

Вече стана ясно, че Димитров ще изпадне от топ 30 на света след края на Откритото първенство на САЩ. Наскоро бе обявено, че Гришо няма да играе в Ню Йорк поради частично разкъсан гръден мускул. Травма, която получи на "Уимбълдън".

Това ще е първият му пропуснат турнир от Големия шлем след серия от 58 поредни участия.

Номер 1 продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е лидер пред Карлос Алкарас, като двамата тази вечер определят новия шампион в Синсинати.

В десетката са още Александър Зверев, Тейлър Фриц, Джак Дрейпър, Бен Шелтън, Новак Джокович, Алекс де Минор, Карен Хачанов и Лоренцо Музети. Хачанов влиза в топ 10, откъдето изпада Холгер Руне.

Скок за Виктория Томова

При дамите Виктория Томова се изкачва с три места и е близо до първата стотица, заемайки 102-а позиция със 713 точки - на само 18 от Анастасия Захарова, която е под номер 100.

Томова ще играе квалификации за US Open, като в първи кръг на пресявките се изправя срещу испанката Ирене Бурийо.

Снимка: Reuters

В челната десетка има няколко промени. Мадисън Кийс се изкачва с две позиции до номер 6, а Цинуън Джън и Аманда Анисимова губят по едно място и са вече съответно седма и осма. Елена Рибакина се завръща в топ 10, докато от нея изпада Паула Бадоса. Лидер е Арина Сабаленка, следвана от Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мира Андреева и Жасмин Паолини, която е девета.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис григор димитров световна ранглиста виктория томова класиране

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

"Опитаха се да те унижат, да те унищожат"
След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)

След раздялата: Ана Иванович търси утеха другаде (СНИМКИ)
Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Последни новини

"Опитаха се да те унижат, да те унищожат"
Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона

Македонски тим изгони футболиста, който спа на палатка пред стадиона
Голмайсторът на Левски под въпрос за АЗ Алкмаар

Голмайсторът на Левски под въпрос за АЗ Алкмаар
Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)

Меме сензация викал против Лудогорец (СНИМКА)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV