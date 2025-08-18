Срив за Григор Димитров

Срив за най-добрия ни тенисист Григор Димитров в световната ранглиста. Първата ни ракета загуби четири позиции и от днес е под номер 25.
Вече стана ясно, че Димитров ще изпадне от топ 30 на света след края на Откритото първенство на САЩ. Наскоро бе обявено, че Гришо няма да играе в Ню Йорк поради частично разкъсан гръден мускул. Травма, която получи на "Уимбълдън".
Това ще е първият му пропуснат турнир от Големия шлем след серия от 58 поредни участия.
Номер 1 продължава да бъде Яник Синер. Италианецът е лидер пред Карлос Алкарас, като двамата тази вечер определят новия шампион в Синсинати.
В десетката са още Александър Зверев, Тейлър Фриц, Джак Дрейпър, Бен Шелтън, Новак Джокович, Алекс де Минор, Карен Хачанов и Лоренцо Музети. Хачанов влиза в топ 10, откъдето изпада Холгер Руне.
При дамите Виктория Томова се изкачва с три места и е близо до първата стотица, заемайки 102-а позиция със 713 точки - на само 18 от Анастасия Захарова, която е под номер 100.
Томова ще играе квалификации за US Open, като в първи кръг на пресявките се изправя срещу испанката Ирене Бурийо.
В челната десетка има няколко промени. Мадисън Кийс се изкачва с две позиции до номер 6, а Цинуън Джън и Аманда Анисимова губят по едно място и са вече съответно седма и осма. Елена Рибакина се завръща в топ 10, докато от нея изпада Паула Бадоса. Лидер е Арина Сабаленка, следвана от Коко Гоф, Ига Швьонтек, Джесика Пегула, Мира Андреева и Жасмин Паолини, която е девета.
