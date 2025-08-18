Арника, мента, джинджифил: Какво слага Ламин Ямал на косата си? (ВИДЕО)

Да си Ламин Ямал не е хич лесно! Още преди да стане пълнолетен, футболистът на Барселона беше звезда и стана европейски шампион с Испания.

И по-важното - проправяше тенденции не само на терена, а и в модата!

Днес, вече на 18, след скандалното парти за рождения си ден, Ламин Ямал вече е рус - както и повечето му фенове. Но трябва да предупредим, че прическата му не се постига хич лесно!

Професионалист

Очаквано Ямал е прибегнал до услугите на професионален фризьор. При това не кой да е, а Вагнер Тенорио - еквадорски коафьор, който е истинска сензация, след като преди 10 години Неймар го похвали за грижите, които полага за неговата прическа.

Снимка: Reuters

В страницата си в социалните мрежи Тенорио показа какво прави върху косата на Ямал. И не говорим за подстригване и боядисване!

Първо се почиства скалпът - със скраб с арника, мента и джинджифил.

След това се полага маска, която прави косъмът по-силен и издръжлив. С нея косата става по-мека и седи по-естествнено.

Това се повтаря всяка седмица, като футболистът трябва сам да мие главата си с подходящ шампоан, балсам, маска, а след баня - да поставя серум.

Снимка: Reuters

Колко струва?

Тенорио е доста търсен от звездите и няма официален ценоразпис за услугите си. Той работи рядко за обикновените клиенти в салона си в Барселона.

Често пристига в дома на големите звезди, за да се погрижи за тях и прическите им.

Снимка: Reuters

Преди 10 години Неймар се хвалеше, че харчи по 2000 евро на месец, за да поддържа емблематичния си вид.

