На Супербоул и в октагона с Тейлър Суифт (ВИДЕО)

Време е за Супербоул – финалния мач за титлата в Националната футболна лига отвъд Океана. Канзас Сити Чийфс и Филаделфия Ийгълс ще определят новия шампион в американския футбол, но Супербоул е много повече от спортно събитие. То е културен феномен и глобално шоу, което фокусира върху себе си стотици милиони погледи.

Миналогодишният Супербоул беше най-гледаното телевизионно предаване след кацането на Луната. То събра рекордните 123.7 млн. телевизионни зрители, което е близо една трета от цялото население. Миналата година рекламодателите трябваше да платят приблизително седем милиона за правото да излъчат своята реклама по време на полувремето.

February 9, 2025

Тази година 30 секунди реклама струват 8 милиона долара, което е абсолютен рекорд. Миксът от рекламни категории включва напитки, храни, технологични и телекомуникационни компании, като повечето от видеоклиповете ще се фокусират върху изкуствения интелект.

Тазгодишният Супербоул ще остане в историята като първият, в който действащ президент на САЩ ще присъства на събитието лично. Доналд Тръмп ще гледа шоуто от трибуните в Ню Орлиънс, което отвори сериозна работа на службите по сигурността. 83 хиляди зрители ще бъдат на стадиона, а билет за шоуто "на черно" е към 10 хиляди долара.

Шоуто на почивката на Супербоул тази година е в ръцете на рап иконата Кендрик Ламар, който пристига в Ню Орлиънс директно от Лос Анджелис, където спечели пет награди "Грами". Феновете ще чуят историята за неговия възход от момче от беден произход до суперзвезда, а големият въпрос, който вълнува всички, е дали Ламар ще изпълни награденото с "Грами" язвително парче "Not Like Us", което е част от враждата между него и рапъра Дрейк.

Ламар ще стане първият самостоятелен хип-хоп изпълнител, оглавил музикалната пауза между полувремената на Супербоул, която често е с по-високи рейтинги и от самия мач. Обикновено изпълненията на почивката се оценяват на около 20 милиона долара, но Ламар няма да вземе хонорар за участието си - такова е било желанието му.

Тейлър Суифт, която миналата година открадна шоуто с появата си на трибуните на Супербоул, отново ще е в светлините на прожекторите. Певицата е гадже на една от звездите на Канзас Сити Травис Келси.

Суифт ще е на трибуните, за да стиска палци на своя любим и със сигурност ще е най-показваната известна личност по време на Супербоул. Миналата година телевизионните камери следяха всяка нейна реакция в ложите, където тя гледаше мача заедно с майката на Келси Дона и актрисата Блейк Лайвли.

Естествено, ако Канзас Сити победи, кадрите с Тейлър Суифт, която куфее в ложите, ще са постоянни. И, разбира се, това работи отлично за Националната футболна лига. Нейната глобална популярност за последните две години е скочила с почти 17%, а това носи милиарди приходи.

Немалко хора го отдават именно на армията почитатели на звездата от музикалната сцена. Суифт и Келси са заедно от 2023-та, а залозите са дали няма да видим предложение за брак на терена в Ню Орлиънс. Има залози още какво ще облече певицата и на кой дизайнер, колко пъти ще прегърне майката на приятеля си и т.н

Куриозно е, че преди години, когато още не бе гадже на Келси, Тейлър Сиуфт бе споделила, че е фенка на Филаделфия. Тя е израснала в Пенсилвания, откъдето е тимът на "орлите".

Какво е общото между американската музикална суперзвезда със стотици милиони фенове и ММА аматьор от Англия, който работи почасово като електротехник? На пръв поглед нищо, освен, че и двамата се казват Тейлър Суифт.

21-годишният боец Суифт се намира в началото на ММА кариерата си, но в последните седмици стана известен заради името си и вече има десетки заявки за интервюта от някои от най-големите медии в света.

Да си адаш на световната суперзвезда си има своите предимства, но в среди като ММА често е повод и за подигравки. Суифт споделя, че когато обявяват името му преди мач, публиката избухва в смях. Объркване настъпва и когато Суифт трябва да отиде на преглед и името му се изрече в чакалнята. Това отново предизвиква странни погледи.

Боецът не е особен фен на песните на своята адашка. Суифт няма намерение да сменя името си. Вместо това, смята да помоли певицата да го направи, ако някой ден се срещнат. Но не би отказал и някой и друг последовател в социалните мрежи.

