"Никога няма да забравя как пиех от обувката ти": Рикиардо приключи с Ф1

"Никога няма да забравя битките, смеха и това как пиех от обувката ти, колкото и отвратително да беше това", каза по негов адрес седемкратният свметовен шампион Люис Хамилтън.

35-годишният пилот, роден в Пърт, дебютира във Формула 1 в Гран при на Великобритания през 2011 г. Бе даден под наем на Испания Рейсинг. През 2012 и 2013 г. бе пилот на Торо Росо. След това в продължение на три години кара за Ред Бул. Последваха два сезона в Рено и още два в Макларън.

RB have already updated their home page with Riccairdo's replacement.#F1 #RaceFans pic.twitter.com/LiIBz0ccJ2