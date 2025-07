Никола Цолов ги подкара и на "Силвърстоун"

Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка във Формула 3 на пистата "Силвърстоун" преди Гран при на Великобритания. Българският лъв записа най-добро време, като показа, че отново ще се опита да направи силен състезателен уикенд.

Той спря хронометрите на 1:45.847 мин., за да остави след себе си Чарли Вурц, и Тим Трамниц.

TSOLOV TO THE TOP!



The first man into the 1:45's!



Camara briefly went fastest, but had his lap removed for track limits!#F3 #BritishGP pic.twitter.com/82Vb9hx8iw