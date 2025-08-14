Терънс Атман - покемонът на тениса (ВИДЕО)

Терънс Атман - име, което навярно много малко хора по света са чували. Е, поне до вчера, когато 23-годишният французин постигна най-големия успех в кариерата си.

След победите над Йошихито Нишиока, Фабио Коболи и Жоао Фонсека, дебютантът в турнира от сериите "Мастърс" в Синситати обърна световния №4 Тейлър Фриц за исторически четвъртфинал. Следващото препятствие за 193-сантиметровия левичар в САЩ също е от Топ 10 - Холгер Руне.

Атман обаче привлича вниманието не само на корта. Най-голямата му страст всъщност не е тенисът, а колекцията му от покемони. Тя се намира в дома му в Булон сюр Мер - крайбрежно градче в Северна Франция.

"Имам една от най-големите колекции в страната. Планирам да пусна видеоклип в Instagram, показващ колекцията. Около 10-15 минути, за да видят хората за какво става въпрос, да научат малко повече за мен и моята колекция, историята ѝ, как е започнала и защо", разказва Атман пред официалния канал на ATP Tour.

"Когато бях дете, гледах Покемоните по телевизията. В училище говореха за тези картите, тогава беше доста известно по света. Спомням си, че играех с приятелите си и започнах да колекционирам. И това малко момче все още има колекцията си от онова време", спомня си 23-годишният тенисист.

Тенисът - от игра в истинско предизвикателство

Атман се запалва по тениса благодарение на... видеоиграта Virtua Tennis. Майка му Северина е тази, която го извежда от виртуалния свят на аристократичния спорт и го внедрява в реалността с купуване на първата му ракета.

"Играех по цял ден, всеки ден. Един ден майка ми се върна у дома и каза: "Добре, стига с видеоигрите, ще ти купя тенис ракета и после хайде да отидем в тенис клуб и да опитаме. Оттогава не съм спирал да играя тенис.", споделя Атман.

Две титли в рамките на 14 дни

Атман влезе в професионалния тенис през 2019 г. 4 години по-късно дебютира и в турнирите от Големия шлем, където премина квалификациите на Откритото първенство на Австралия и "Ролан Гарос", но загуби още в първия кръг.

През същата 2023 г. стигна до третия кръг на "Мастърс" в Рим и до втория в Шанхай. На 3 септември миналата година спечели и първата си титла при мъжете - на Чалънджър турнир в Джандзяганг, а две седмици по-късно, отново в Китай, триумфира и във финала в Гуанджоу.

Има общо 9 титли - 4 от Чалънджър и 5 от веригите Фючърс.

Магия и извън тениса

Терънс е и много добър… фокусник. Французинът често оставя хората с широко отворена уста и невярващи очи, когато тестето карти е в ръцете му. Оттам произлиза и прякорът му - Магьосника.

Дали ще видим магия и срещу Руне – предстои да разберем!

