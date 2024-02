Никола Цолов остава във Формула 3

Българският пилот Никола Цолов ще участва за втори пореден сезон във Формула 3, като отново ще кара за френския тим АРТ Гран при.

Днес тимът официално обяви, че и за сезон 2024 ще разчита на българския пилот, който ще има нови съотборници през кампанията.

Никола дебютира във Формула 3 миналата година и завърши сезона на 22-о място с 6 точки, които спечели с едно 7-о място на „Спа” на дъжд, където имаше шанс за победа и една 9-а позиция на "Монца".

Цолов демонстрира през втората половина на сезона, че се адаптира успешно към новия за него по-мощен и по-бърз автомобил и редовно беше сред най-бързите на дъжд и изсъхваща писта.

