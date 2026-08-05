Други Публикувано в Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Мисия Бирмингам: Родните атлети гонят рекорди и финали Премии до 5000 евро чакат националите ни на европейското първенство

С очаквания за силно представяне и лични резултати заминават българските представители на европейското първенство по лека атлетика, което ще се проведе в Бирмингам от 10 до 16 август.

На пресконференция в столичния хотел "Витоша" петима от шестимата атлети, които ще участват на шампионата - Габриела Петрова, Александра Начева, Христо Илиев, Маринела Нинева и Кристен Радуканова, се обединиха около мнението, че се намират в добра форма и с известна доза късмет могат да запишат силно представяне.

От националите липсваше единствено европейският шампион в зала в скока на дължина за миналата година Божидар Саръбоюков, който ще говори пред медиите в събота при заминаването на тима за Великобритания.

"Радвам се на голямото уважение към нас от страна на медиите. Вчера се опитвах да си спомня кое по ред ще бъде това участие за мен на европейско първенство, така че може само да ме радва, че вече съм им изпуснала бройката. Благодарна съм, че стигнал дотук. Сезонът беше хубав. Направих хубави стартове и се надявам, че са били достатъчни и че за целия ни отбор най-хубавото предстои в следващите дни. Всички, които сме тук, сме готови да дадем най-доброто от себе си. Нека си пожелаем малко късмет и вярвам, че връщането ни отново ще бъде съпроводено с толкова голям медиен интерес", каза Габриела Петрова, която е и най-опитната в тима.

Изравнени резултати

"В едно такова състезание менталната подготовка е най-важна. Резултатите при нас са много изравнени, така че която успее да се събере, тя ще успее да се пребори. Всеки от нас иска да постигне по-добър резултат и да се класира по-напред. Аз знам, че съм готова да дам 100 процента от себе си, но дали ще съумея да го направя в точния момент, това няма как да го гарантирам. Но амбицията ми е да е съм възможно най-напред", добави Петрова.

Александра Начева, която ще стартира в същата дисциплина, изрази задоволство от подготовката си, която ѝ дава увереност за силен резултат.

"Подготовката ми протече прекрасно и се чувствам много подготвена. За разлика от Габи аз нямах никаква стабилност в състезанията си през сезона. Надявам се обаче отново да покажа това, което съм правила и преди - да бъда в най-добрата си форма в най-важния момент, както се случи и на световното първенство. Искам да пожелая на всички в отбора да покажат това, за което са тренирали", коментира Начева, която зае осмо място на световното първенство в зала в Торун тази година.

"Всеки иска да направи най-доброто бягане или най-добрия опит в дадения момент и час, но никой не знае дали това ще се случи. Първите осем или десет жени сме с много изравнени резултати. Всяка от нас е много подготвена, така че всичко ще се реши от менталното състояние. Така че за себе си мога да кажа, че отивам, за да покажа точно в този ден това, което мога", каза още бившата олимпийска шампионка при девойките.

Силен психически

"Искам да пожелая на всички мои съотборници здраве и да се върнат всички с лични резултати. Надявам се да бъдат удовлетворени от това европейско първенство. Отивам с нагласата да подобря личния си резултат. В спринта на 100 метра всички сме разделени на по една стотна. Въпросът е кой е силен психически", каза балканският шампион в спринта Христо Илиев.

"Аз също се надявам на личен резултат, но в маратона е по-специфично. Там много неща могат да се объркат по време на състезанието. За мен това ще бъде второ европейско първенство. Искам да бъда спокойна и се надявам да направя бягане, което да ми донесе поне най-добро постижение за сезона, ако не най-добър резултат в кариерата", коментира Маринела Нинева, която ще представи България в най-дългата дисциплина на шампионата.

"За разлика от Габи аз нямам опит на големите първенства. За мен това ще бъде първо участие на европейско първенство при жените. За мен това е голям успех и дългоочакван момент. Сезонът ми се развива много добре, затова се надявам и на един личен резултат и успешен край на сезона", коментира Кристен Радуканова, която ще участва в бягането на 200 метра.

Финансов стимул

Генералният секретар на Българската федерация по лека атлетика Илиян Пищиков съобщи, че вече са подсигурени и премиите за предстоящото европейско първенство, като те ще бъдат еднакви за състезателите и треньорите.

"Първото място на европейското първенство е оценено от нас на 5000 евро, второ - 4000 евро, трето - 3000 евро. Четвърто място е 2000 евро, пето - 1500 евро и шесто място е 1000 евро", каза Пищиков.