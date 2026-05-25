Никола Цолов: Това е предателство!

Българският пилот иска да забрави бързо Гран При на Канада

Българският пилот във Формула 2 - Никола Цолов, иска да забрави по бързо Гран При на Канада.

Той определи като предателство решението на стюардите да го накажат с десет секунди в неделното състезание и да го изпратят извън точките.

Цолов беше санкциониран заради преминаване през шикана на завои 13 и 14 на пистата "Жил Вилньов" при борбата му за позиция с Оливер Гьоте.

Родната звезда получи наказание и в съботния спринт в Монреал, което също го извади от Топ 10.

Разочарованието на Българския лъв

"Предателство е единствената дума, която отразява чувствата ми в този момент", казва Цолов, цитиран на страницата му във Фейсбук Nikola Tsolov Racing.

"Резултатите през уикенда бяха решени от наказания за инциденти, а аз поех 100% от вината за всеки един от тях (дори за това, че по време на битка за победата бях ударен при спирачка, от което се завъртях). За другия пилот нямаше наказание. Бях определено най-бърз на пистата, смъкнах се до 16-о място след инцидента и се върнах до четвърто. За съжаление обаче, не успях да спечеля битката в стаичката на стюардите"

"Отказвам да напусна битката и ще се завръщам всеки път по-силен. Това е моята природа. Следваща спирка - Монако.", завършва Никола.

