Цолов: Шансовете винаги са налице за Формула 1 (ВИДЕО и СНИМКИ)

Звездата на българския автомобилен спорт Никола Цолов стартира в 12-часовото картинг състезание край Хасково тази сутрин.

Преди старта пилотът на "Кампос Рейсинг" разкри, че в момента е в неочаквана пауза от активния състезателен календар, след като две надпревари в Бахрейн и Джеда бяха отменени заради военния конфликт в региона. Това му дава рядката възможност да „превключи“ за кратко от интензивния ритъм на Формула 2.

„Имаме неочаквана пауза, но я използвам по най-добрия начин – да разпусна с приятели и да се подготвя за следващите стартове и в Маями и Канада“, коментира той.

Състезание с кауза

Надпреварата в Хасково има и силен благотворителен характер, насочен в подкрепа на каузата за малкия Гого. За Цолов това придава допълнителна стойност на участието му.

„Винаги, когато има възможност да се подкрепи такава инициатива, това е нещо много важно. Спортът има сила да помага“, подчерта той.

Тренировка, но и състезателен дух

Макар да приема събитието и като форма на разтоварване, Цолов не крие състезателния си инстинкт:

„Винаги искаме да спечелим. Спортната злоба си остава, но тук е и възможност да се отпусна преди най-интензивната част от сезона.“

Формула 1

По отношение на сезона във Формула 2, българският пилот остава фокусиран и реалистичен: „Още е рано – изминало е само едно състезание. Всичко ще се решава в края на сезона.“

Въпреки това той не крие увереност: „Шансовете винаги са налице за Формула 1. От мен зависи да поддържам нивото и да продължавам с добрите резултати.“

Физическа и ментална готовност

Цолов подчерта, че се намира в отлична форма преди ключовата част от сезона:

„Физически съм готов. Предстоят ми около 12 седмици, от които 9 са състезателни. Ще бъде натоварено, но съм подготвен за това приключение.“

Автор: Мария Василева