Никола Цолов вече е в радара на Формула 1

Формула 1 отдели специално внимание на българския талант Никола Цолов. 16-годишният пилот попадна под светлината на прожекторите, след като доминира в испанската Формула 4.

Още в първия си сезон той стана шампион, а тази година ще кара едно ниво по-горе – във Формула 3.

В официалния сайт на Ф1 посветиха материал на талантите, които имат шанс след години за бъдат сред най-големите.

Избрани бяха 20 обещаващи пилоти, сред които и нашето момче.

"Отборите от Формула 1 не пропускат какво се случва в юношеските състезания, защото именно там се коват следващите суперзвезди. Представяме ви най-горещите имена", отбелязва formula1.com.

"Българският лъв - Никола Цолов, привлече вниманието на мнозина, включително на двукратния световен шампион Фернандо Алонсо. Седми в световния шампионат по картинг CIK-FIA през 2020-а, Цолов се присъедини към A14 Management на Алонсо като едно от протежетата на испанеца.

