Падане с много пострадали беляза втория етап на Джирото (ВИДЕО)

И вторият ден от Обиколката на Италия, която стартира в България, беше белязан от масово падане. Този път имаше по-сериозни последствия за колоездачите. Четирима от тях са откарани в болница, научи bTV.

Инцидентът се случи 23 километра преди финала на втория етап - от Бургас до Велико Търново.

Падане имаше и в първия ден на състезанието, като то се случи непосредствено преди финала, но колоездачите се разминаха само с охлузвания.

Масово падане

В групата на пострадалите днес бяха канадецът Дерик Джи, британската звезда Адам Йейтс и португалецът Антонио Моргадо, който преди старта в Бургас дори беше сочен за потенциален фаворит. По всяка вероятност състезанието за Йейтс приключва, но потвърждение за това ще има на по-късен етап.

Но мокрият асфалт и голямата денивелация в момента, както и липсата на внимание у някои от участниците доведе до падането, второ за бъларската част от Джирото. Това наложи временна неутрализация на етапа, но не и постоянна - заради липса на линейка в началото на колоната.

След това - около 18 километра преди финала, битката за победата беше подновена.

Носителят на "синята фланелка" Диего Севиля и Мирко Маестри се откъснаха и дълго време водеха в колоната. Двамата съотборници от Полти-ВизитМалта обаче не успяха да наложат високо темпо заради трудното трасе и дъждът, който съпътстваше колоната. Севиля избра същата тактика и вчера и запази първото място при катерачите.

Изненадващ победител в етапа стана уругваецът Томас да Силва, който победи с време от 5 часа, 39 минути и 25 секунди.

Южноамериканецът беше част от основната група, която при влизането във Велико Търново изоставаше с 24 секунди от тримата бегълци Йонас Вингегор, Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт.

Но по улиците на града основната група застигна бегълците и ги погълна, а във финалния спринт от 500 метра победата беше за изненадата Гийермо Томас да Силва, който е ново попълнение на отбора си Астана.

Второто и третото място днес са Флориан Щарк от Германия и за Джулио Чиконе (Италия). Утре Джирото продължава с етапа Пловдив - София.