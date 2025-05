Разкритие: Йосиф Миладинов се отказал, за да плува на Игри за допингирани

Малко повече от месец след сензационното оттегляне от спорта на плувеца Йосиф Миладинов стана ясна и причината 21-годишният състезател от Пловдив да "прекрати кариерата си". Оказа се, че националният рекордьор на България в три индивидуални и три щафетни дисциплини е избрал да продължи професионалния си път като участник в т. нар. Enhanced Games - световни игри за допингирани спортисти, пише "Сега".

Създаването на меко казано противоречивото събитие бе анонсирано от австралийския предприемач Арон Д`Соуза през 2023 г. Тогава той декларира, че спортистите трябва да са свободни да правят каквото искат със собствените си тела и не бива да бъдат подлагани на антидопингов контрол. Според него също така Международният олимпийски комитет е корумпиран и не осигурява достатъчно добро заплащане на състезателите, затова бе обявена $1 млн. награда за всеки нов "световен рекорд" извън програмата за тестване.

Тази сряда пък помпозно беше обявен и градът, който ще приеме първото издание на планираните като ежегодно събитие Enhanced Games - Лас Вегас (САЩ) от 21 до 24 май 2026 г. Организаторите предвиждат състезания по плуване, лека атлетика и вдигане на тежести.

LAS VEGAS 2026



The first Enhanced Games are coming to Las Vegas in May 2026.



World-class athletes in athletics, aquatics, and strength will compete to break records, win prizes of up to a million dollars, and redefine the limits of human performance.



Memorial Day Weekend… pic.twitter.com/VWNgPM2rHe