Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Привържениците го кръстиха Принцеса Ямала

Ямал се разголи, феновете го оприличиха на анимационен герой (СНИМКА)

Ламин Ямал бързо се превърна в инфлуенсър в социалните мрежи. Младият талант натрупа доста последователи след като изгря не само за Барселона, но и за националния отбор на Испания, като стана най-младият играч в историята, спечелил европейското първенство.

Славата обаче може да изиграе лоша роля за 18-годишния футболист, който в последно време е замесен в скандали. След празненството за рождения му ден, сега Ямал е обект на критики от феновете, след като промени профилната си снимка в Instagram.

В Барселона се притесняват за

"Принцеса Ямала"

От новия сезон играчът на Барселона ще носи №10 на гърба си, който взима от Ансу Фати, за когото също се смяташе, че може да влезе в обувките на Лионел Меси. Фати обаче не успя да се справи с напрежението и сега отстъпва великия номер на Ямал.

На новата снимка се вижда как нападателят е съблякъл горнището си, за да покаже новия №10, който е отпечатан на гърба му. Привържениците бяха много изобретателни като веднага създадоха колаж с него и с женската версия на Доналд Дък от анимационния филм "Шантавите рисунки".

Снимката бързо обиколи социалните мрежи и предизвика вълна от коментари по адрес на суперталанта. Някои от тях гласят: "Той футболист ли е или модел?", "Има ли някой с по-малко аура от него?", "Принцеса Ямала" и други подобни.

Ламин Ямал започна силно сезона, като бе избран за играч на мача в първия дубой на Барселона от настоящата кампания. Каталунците победиха като гост Майорка, а 18-годишният талант отбеляза и даде асистенция за гола на Рафиня.

