Тежък удар по Наполи - Лукаку легна под ножа

Голмайсторът на италианския шампион ще отсъства дълго

Тежък удар по италианския шампион Наполи. "Адзурите" няма да могат да разчитат на голмайстора си Ромелу Лукаку в следващите минимум 3 месеца.

Белгийският таран се подложи на операция, след като получи контузия на феморалния мускул на дясното бедро по време на контролата с Олимпиакос, спечелена от Наполи с 2:1.

Според медиите на Апенините, от клуба вече търсят заместник на Лукаку, който най-вероятно няма да бъде регистриран за първия полусезон в Серия "А". Наполи вече привлече един централен нападател това лято - Лоренцо Лука от Удинезе, но треньорът Антонио Конте иска опции за ротация.

Отново поглед към Англия?

През миналия сезон Лукаку имаше основен принос за четвъртото Скудето в историята на "партенопеите". Той отбеляза 14 гола и асистира за други 10.

Наполи проявява интерес към тарана на Манчестър Юнайтед Расмус Хойлунд, който разочарова във Висшата лига с екипа на "червените дяволи". Датчанинът има опит в Калчото с екипа на Аталанта.

Неаполитанците започват защитата на титлата си на 23 август (събота) с гостуване на новака Сасуоло.

