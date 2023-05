Шакира дразни Пике с Том Круз

Колумбийската дива Шакира продължава да дразни бившия си Жерар Пике.

Знойната красавица се премести да живее с двамата си сина в Маями, а през уикенда не пропусна да посети старта от Формула 1 край "Хард Рок Стейдиъм".

Папараците я заснеха опасно близо не до кой да е, а до холивудската звезда - Том Круз. Певицата пристигна на събитието със сина си Милан.

Shakira and Tom Cruise spotted at the Miami Grand Prix. pic.twitter.com/ARLs6ovLpB