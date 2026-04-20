Шест титли и вече е безсмъртен! (ВИДЕО)

Ангел Русев е господарят на Европа, задмина Асен Златев и Янко Русев

Нова европейска титла, отвя Асен Златев и Янко Русев

Ангел Русев е отново на покрива на света! За шести път! Националът ни триумфира в кат. до 60 кг на Евро 2026 в Батуми.

Така 24-годишният щангист задмина легендите на родните щанги Севдалин Маринов, Янко Русев, Иван Иванов и Асен Златев по брой континентални трофеи, които са с пет.

Състезанието

Българинът триумфира със златото с двубой от 275 кг, изпреварвайки само с 1 кг арменеца Гарник Чолакян. Решаващ се оказа последният опит на Русев в изтласкването на 155 кг, след два неуспешни опита.

Чолакян опита да отговори със 156 кг, но не успя и остана със сребро. Бронзът с 269 кг спечели турчинът Игит Ердоган.

Другият българин Дениз Данев също взе медал – сребро в изтласкването със 151 кг, а с двубой от 266 кг завърши шести в крайното класиране.

След изхвърлянето двамата българи бяха извън медалите, но тежка контузия на лидера Гордедзи Бердалидзе отвори пътя към отличията, от което те се възползваха по най-добрия начин.

Русев се изравни с един от великаните в тежката атлетика - Йото Йотов, позирал със златото през 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 и 1997 г.

Най-титулувани сред родните щангисти на европейски първенства са Наим Сюлейманоглу със седем, но само три за България, а останалите за Турция и Николай Пешалов с осем, но шест за България, останалите за Хърватия.

С най-много титли на шампионати на Стария континент са Давид Ригерт за СССР и Халил Мутлу, който също е роден в България, но всичките му титли са за Турция. Двамата имат по девет.

Русев в момента е най-титулуваният активен щангист на Стария континент.

