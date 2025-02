Скандално! Конър Макгрегър се изплю в лицето на фен (ВИДЕО)

Конър Макгрегър влезе под светлината на прожекторите с нова изцепка. Ирландският ММА боец бе заснет как се изплюва в лицето на фен, който подкрепя неговия съперник Хабиб Нурмагомедов.

36-годишният Макгрегър възобнови безкрайната си вражда с Хабиб миналата седмица, когато обиди на расова основа бившия шампион в лека категория на UFC в социалните мрежи. Ирландецът по-късно изтри своите публикации, но това не остана незабелязано от феновете.

Conor McGregor spit in this guys face after he yelled “Let’s go Khabib”



“I spit in your face, what you do? Nothing.”#UFC #MMApic.twitter.com/eDSV3FwHL2