Списание People: Шакира намери заместник на Пике (СНИМКИ)

Слуховете, че Люис Хамилтън и Шакира са заедно, набират скорост. 46-годишната колумбийска дива и 38-годишният седемкратен световен шампион във Формула 1 се ухажват от доста време, като бяха забелязани от папараците след Голямата награда на Маями.

Списание People потвърждава, че двамата се срещат. Според изданието те са във фаза "забава и флирт", освен това "прекарват време заедно и са в етап на опознаване". Те се позовават на близки на двамата.

‘Flirty’ Shakira and Lewis Hamilton are in early stages of dating: report https://t.co/lzPLY93VZM pic.twitter.com/Eo3zwjkoi9