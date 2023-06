Шакира вдъхнови Хамилтън за завръщане на подиума (ВИДЕО)

Шакира е една от най-обсъжданите жени след развода с бившия футболист Жерар Пике. От шумната им раздяла насам певицата е свързвана с куп известни личности, последната от които холивудският актьор Том Круз.

Дали обаче следващият до нея няма отново да е спортна звезда - седемкратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън?

Колумбийката подхрани слуховете, след като се появи на Гран При на Испания и вдъхнови Хамилтън за първо качване на подиума от април насам. Самият Хамилтън направи любопитен коментар в едно от интервютата си на пистата в Барселона: "Трябва да си намеря латиноамериканка".

#Shakira at the end of the Spanish F1 Grand Prix. #SpanishGP#F1 pic.twitter.com/cMWUhkLu99