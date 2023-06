Тейт отмъщава на Зукърбърг, ще тренира Мъск

Популярният инфлуенсър и бивш кикбоксьор - Андрю Тейт, планира да си отмъсти на Facebook (Meta) за всички ограничения, които му бяха наложени в социалната мрежа през годините.

Той предложи на боса на Twitter Илон Мъск да го подготви за предстоящата ММА битка със собственика на Facebook Марк Зукърбърг.

"Meta ме наказваше за това, че казвах истината за ваксините. Сега обаче можем да защитим честта си, удряйки лидера на вражеския клан. Аз ще те тренирам, Илон Мъск. Няма да загубиш.", написа Тейт.

Meta banned me everywhere for telling the truth about vaccines.



But now we can restore honour with a strike at the enemy clans leader.



I will train you @elonmusk.



You will not lose.