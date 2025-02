Теодор Христов с първа загуба в GLORY

Първа загуба за Теодор Христов в GLORY. Българският боец отстъпи на шампиона в полусредна категория Чико Кваси (Нидерландия) в подглавната битка на GLORY 98 в Ротердам.

Местният любимец имаше превъзходство във всеки един от рундовете - записа по-голям брой и по-точни удари.

Chico Kwasi outstruck his opponent at nearly 2-1 #GLORY98 Brilliant talent. pic.twitter.com/wLxTu1B9AB