Той има повече арести от професионални мачове (ВИДЕО)

UFC боецът Седрик Дюма отново бе арестуван и в момента е задържан под гаранция от 558 500 долара, според записи от mmafightingclub. Роденият в Пенсакола боец има повече присъди в затвора, отколкото професионални мачове.

По този повод състезателят от средна категория на UFC бе арестуван и изпратен в затвора на окръг Ескамбия в щата Флорида по пет различни обвинения.

Sedriques Dumas was arrested on a felony battery charge in Florida on Tuesday after a heated back and forth with police over a call they received from his alleged ex girlfriend about “a disturbance” where she alleged her “boyfriend was banging on the door and ringing the… pic.twitter.com/rOCA6hzXfV