Трансджендър мачка на дартс за втори пореден път (ВИДЕО)

Трансджендър звездата в дартса Ноа-Лин ван Льовен спечели две поредни титли при жените, след като се завърна от почивка заради психични проблеми. Нидерландката триумфира в сериите PDC, като победи Стефани Луек с 5:0 на финала. След това тя спечели срещу Риан О'Съливан с 5:1, за да си гарантира втория успех.

И двата турнира, с които изравни рекорда на Микуру Сузуки, са с награден фонд 10 хил паунда. Последният успех на Ван Льовен идва малко повече от два месеца, след като си взе почивка от професионалния спорт, за да да се погрижи за психичното си здраве.

През януари тя публикува пост в социалните мрежи, в който казва: "За съжаление, не изиграх най-добрите си мачове. Истината е, че от известно време главата ми не е на мястото си. Боря се за психичното си здраве от месеци, всеки път, когато има турнир.

Опитах се да го отблъсна, но този път не успях. Фокусирането върху дартса, докато се разгарят стари травми от събития от изминалата година, не работи. Време е да дам приоритет на психичното си здраве и да работя върху подобряването му.

Това не е краят на моето пътуване, а само крачка назад, за да продължа напред. Благодаря на всички, които ме подкрепяха по пътя - оценявам това повече, отколкото може да опиша с думи", завършва нидерландката.

Ван Льовен дебютира на световната сцена през декември, но загуби в първия кръг от сънародничката си Кевин Доец в лондонската зала Alexandra Palace. 28-годишната нидерландка, която започна своята трансформация като тийнейджър, се радваше на пробив през 2024 г., спечелвайки няколко женски турнира.

Успехът й обаче не бе посрещнат щастливо от всички дартс играчи, включително и от британската й съперничка Дета Хедман, която иска забрана за всички трансджендъри да участват в женски спортни мероприятия. Ван Льовен отговори на критиците през октомври 2024 г., като написа в социалните мрежи "токсични к***и".

"Мисля, че светът трябва да знае. Това е дискриминация. Ние се върнахме 40 години назад в спорта дартс", сподели Ван Льовен.

