Яник Синер най-накрая си призна: Имах късмет срещу Григор!

Хилядите фенове на Григор Димитров дълго ще помнят отпадането му от тазгодишния "Уимбълдън". Бъдещият шампион и световен №1 Яник Синер изоставаше с 0:2 сета в 1/8-финала срещу хасковлията и имаше късмет, че българинът са контузи, преди да успее да довърши започнатото.

Месец по-късно италианецът коментира мача. В момента световният №1 е в Синсинати, опитвайки се да спечели титла №21 в кариерата си.

Снимка: Reuters

"Имах късмет срещу Григор, но го приех като знак", каза 23-годишният Яник Синер. "Никога не знаеш какво може да се случи, така е в тениса. Така че трябва да се опиташ да разбереш защо и как се случват определени неща. И след този мач наистина повиших нивото си на игра и играх много добър тенис", откровен е най-добрият тенисист в света.

Григор Димитров все още не е възстановен от травмата и ще пропусне последния за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на САЩ.

