"Да свалят жълтата фланелка и ходят да садят картофи!": И Локо Сф удари Ботев

Кризата в Ботев Пловдив се задълбочава! Тимът на Николай Киров падна от Локомотив София с 0:1 на "Колежа".

"Тия туристи да свалят Жълтата фланелка и да ходят да садят картофи", "Коко Илиев кога ще се събуди..!!?", ПРИ МИТКО СЕЛСКИЯ ГИ ВЗИМАХМЕ ТИЯ ДОМАКИНСТВА!!! САМО КАЗВАМ!", "Господина с Ролс Ройсите, вместо през ден да пише декларации, да вземе нещата в ръце, щото тригодишния му план отива по дяволите", бяха само част от коментарите на бесните фенове на "канарчетата".

Единственото попадение в срещата реализира Ерол Дост, който засече центриране на Спас Делев в 29'.

"Жълто-черните" започнаха по-активно и логично първата опасност бе пред вратата на гостите. След четвърт час игра Николай Минков бе оставен непокрит отляво в наказателното поле и опита диагонален шут по земя, но топката мина покрай гредата в аут.

Тодор Неделев не успя да отбележи

В 21' капитанът Тодор Неделев стреля с левия крак, но вратарят Мартин Величков успя да избие, след което топката рикошира в гредата и излезе в корнер.

Пет минути по-късно гостите отправиха първия си точен изстрел чрез Анте Аралица. Той засече от воле центриране отдясно, но право в Даниел Наумов, който нямаше проблеми да спаси.

Така се стигна до 29-ата минута, когато Локомотив откри резултата. След хвърляне на тъч топката стигна до Спас Делев, който моментално центрира в наказателното поле. Там Ерол Дост надскочи бранителите на Ботев и засече с глава в мрежата.

Малко след началото на второто полувреме гредата помогна и на домакините. Влезлият на смяна Митко Митков опита мощен изстрел от над 20 метра с левия крак, при който топката се отби от сглобката на вратата.

Четвърт час преди края Тодор Неделев опита силен шут от дистанция, но топката профуча на сантиметри над напречната греда.

Ботев е на 15-о място (предпоследно) в Първа лига с 1 точка след 4 кръг. Столичните "железничари" са 4-ти с 8 точки.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK