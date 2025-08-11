Извънземна Барса: Ямал разплака Комо (ВИДЕО)

Последен тест за Барселона преди началото на сезона в Ла лига. Испанският шампион спечели за 46-и път в своята история традиционния турнир „Жоан Гампер Трофи“.

На финала отборът на Ханзи Флик разби Комо с 5:0. Италианците са водени от бившия плеймейкър на Барса Сеск Фабрегас, а в отбора е и друг бивш играч на Барса - Сержи Роберто.

Снимка: Reuters

Флик не можа да разчита на Роберт Левандовски, който се контузи преди два дни, но въпреки това може да бъде доволен от представянето и ефективността на останалите играчи. Първите два гола бяха дело на Фермин Лопес, след това Рафиня се разписа, а Ламин Ямал оформи крайния резултат с още две попадения.

Барселона завърши подготовката за новия сезон с четири победи и ще изиграе първия си мач от новия сезон в събота, гостувайки на Майорка.

„Благодарим ви за подкрепата през миналия сезон, който беше прекрасен. Ето защо искаме да продължим да създаваме нови исторически моменти. Ще работим усилено през новата кампания, искаме да спечелим още трофеи“, обърна се Флик към феновете.

