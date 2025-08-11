ЦСКА има нов спортен директор!

Бойко Величков е новият спортен директор на ЦСКА, научи bTV. Очаква се той да наследи напусналия преди няколко дни Пауло Нога.

Рокада

51-годишният Величков ще бъде обявен официално до дни. През последните дни от "Армията си тръгнаха капитанът Лиъм Купър, както и Зюмюр Бютучи, който бе изваден от първия състав заради лоша дисциплина.

За никога но е тайна, че Бойко Величков е пряко свързан с ЦСКА, тъй като е юноша на „армейците“, с чийто първи отбор има 17 мача. По време на футболната си кариера той е носил екипите още на Левски, Ловеч, Велбъжд, Спартак Варна, Локомотив София, Черно море и Спартак Варна. В чужбина той е играл за германският Оберхаузен и гръцкия Илисиакос.

За последно Величков работи в Пирин

Като треньор Величков е работил във Вихрен Сандански, Чавдар Бяла Слатина, Локомотив Мездра и Ботев Враца.

Снимка: Lap.bg

Той има опит като спортен директор, като през 2012-2013 г. е на този пост в Локомотив София. За последно бе спортен директор на Пирин Благоевград.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK