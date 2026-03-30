Три кучета нападнаха лекоатлетка (СНИМКИ)

Ирина Масанова преживява едно от най-драматичните изпитания в живота си по време на рутинна тренировка в Кипър — маршрут, който е изминавала десетки пъти без притеснение. Този път обаче три едри кучета нападат атлетката и едва не я убиват.

"Планирах полумаратон в неделя. Затова в събота направих лека тренировка, по-скоро ходене - 28-30 километра до най-близкия водопад и обратно.“

Била съм там сто пъти, дори съм водила групови обиколки. Познавам всеки камък и всеки храст там. Виждал съм и кучета преди, и какво от това? Не са предизвиквали никакво безпокойство. Просто лаят и тичат. Кипърските кучета обикновено са плахи", разказва тя.

Връщайки се от водопада по познат черен път, тя забелязва животните край къща. По навик спира и изчаква стопанката, която държи нашийници, да ги прибере. Вместо това, секунди по-късно кучетата се хвърлят срещу нея. Масанова, която се състезава основа в ултра маратони, успява да удари едното с камък, но другите две я повалят. Най-агресивното я захапва за главата и започва да я влачи по земята.

„В този момент си помислих, че това е краят. Ако те хванат за крайник — имаш шанс. Но когато те държат за главата, нямаш никакъв“, разказва тя.

След като кучетата се оттеглят спортистката остава сама, ранена и обляна в кръв. С ограничени сили успява да включи live stream на телефона — единственият начин някой да разбере къде се намира. Малко по-късно стопанката на имота и оказва първа помощ, а синът ѝ я транспортира до болница.

Лекарите реагират незабавно. Раните по главата са толкова сериозни, че по време на операцията медиците коментират помежду си колко ясно се вижда черепът. Шевове, дренаж, антибиотична терапия и ваксина против тетанус. Предстои и пластична операция.

„Най-силното чувство дойде по-късно — осъзнах, че съм жива. Казах на глас: това е моят щастлив ден“, споделя тя.

Според Масанова кучетата са реагирали защитно, за да защитят стопанката си. Въпреки това възнамерява да подаде сигнал в полицията, тъй като маршрутът се използва от много хора.

Тя е категорична, че един ден ще се върне към любимия си спорт. „Бягането е част от мен. Нужно ми е само време“, казва тя.