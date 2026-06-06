Други Публикувано в Илия Илиев Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Саръбоюков: Казах на тренера, че това е моят опит (ВИДЕО) Първите 5 бяха релаксиращи. Бях сигурен, че така ще стане, сподели атлетът

Първите 5 опита са били релаксиращи, а шампионският - очакван. Това сподели пред медиите Божидар Саръбоюков при завръщането си от Рим. В италианската столица атлетът грабна златния медал в скока на дължина в турнира от Диамантената лига.

"Чувствам се щастлив този път. Друг път съм с разочарована физиономия, но този път съм наистина щастлив. Радвам се, че постигнах една цел, все пак това е най-големият турнир в атлетиката. Първото място за мен е голямо постижение, защото там участват не случайни хора, а напротив - най-добрите", започна Саръбоюков.

"Бях сигурен, че така ще стане. Дори казах на тренера да върнем една стъпка назад, защото това е моят опит. Предните 5 бяха релаксиращи, в които не се влагах. Не за друго, а просто така се бяхме разбрали с него - да направим една лека скокова като вид тренировка. И когато дойде последният опит, си казах "Всичко или нищо!". Надявах се единствено да не е фал"

"Исках да се съхраня и запазя. Сега се чувствам наистина добре. Много съм щастлив, когато участвам с български екип и под нашия флаг. Радвам се, когато има и българска публика.", коментира Божидар, гледайки към Балканското първенство.

В Рим Саръбоюков постигна историческа победа - първа за България при мъжете на Диамантената лига.

Бронзовият медалист от световното първенство в зала заемаше третата позиция преди последното си излизане в сектора, но с 8.26 м изпревари с 2 см олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8.24, постигнати също в шестия опит. Трети се нареди Хорхе Оделин (Куба) с 8.18 м. Серията на Божидар - 8.13, 8.00, 7.98, 7.98, 7.96, 8.26.

За Саръбоюков това беше трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българинът започна кампанията си в Китай, където зае второ място в Шанхай с 8.07 м, а след това се нареди трети в Сямън с 8.29.

Снимка: Getty Images

Само началото

Това обаче не е всичко в календара на таланта от Харманли. Той има и още 3 потвърдени участия в Диамантената лига – на 10 юли в Монте Карло, на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Между тях българската звезда в световната лека атлетика ще се състезава и в още няколко силни международни турнира.

Родната публика също ще има възможност да се порадва на изявите на атлет №1 на България. Към момента той планира участие на Националния шампионат, който ще се проведе на 25 и 26 юли.

Снимка: Getty Images

С националния екип възпитаникът на Димитър Карамфилов трябва да стартира на Балканския шампионат (20 и 21 юни), както и на най-важния старт през сезона – европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе между 10 и 16 август.

21-годишният Саръбоюков завърши зимния сезон като №2 в световната ранглиста в скока на дължина с 8,45 м. Той взе 3 национални титли, като освен в коронната си дисциплина, триумфира в скока на височина и в тройния скок. Последва и световният бронз в Торун.