Ужас с бейзболист в САЩ: Жена му изчезна, уби сина си и се самоуби

54-годишният Джордж Скот III, син на известния бейзболист на Бостън Ред Сокс - Джордж Скот, уби осемгодишния си син, след което се самоуби, съобщават щатските медии.

Убийството и самоубийството са били разкрити от полицията, която е проверила къщата на наследника на известния спортист в Ню Бедфорд, окръг Бристол в Масачузетс.

Скот и синът му Данте са намерени мъртви.

