Ужас в Австралия: Убиха известен кикбоксьор (ВИДЕО)

Тялото на известния кикбоксьор Сам Абдулрахим беше намерено във вторник сутринта на паркинга на хотел в северната част на Мелбърн.

Два дни след като Australian Open приключи в този град, Абдулрахим е убит. Според местните медии, 32-годишният боец - най-търсеният човек от ъндърграунда в Мелбърн, е бил убит, след като дълго време е избягвал вражески атаки.

Melbourne's most wanted underworld figure, Sam 'The Punisher' Abdulrahim has been executed. Chief Crime Reporter @cassiezervos has the latest from Preston, and former homicide detective Charlie Bezzina joins @mikeamor7. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/NX8WjZ1onG