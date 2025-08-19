Новата на Карлос Насар е "амурска тигрица" (СНИМКИ)

Сърцето на Карлос Насар отново е заето! Олимпийският, световен и европейски шампион по вдигане на тежести има нова любов и това е волейболистката Александра Костадинова.

22-годишната красавица наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск).

Новата двойка вече не крие чувствата си в социалните мрежи. Там Костадинова написа "мой е" под видео на Насар, а в Instagram сторита се появиха кадри, в които двамата демонстрират близост.

Нова любов

Преди това тежкоатлетът имаше 2-годишна връзка с гимнастичката Магдалина Миневска. Последната прие раздялата тежко, но намери утеха в приятели и почитатели.

"Насар явно няма конкретен „тип“ – докато Маги е дребничка, зеленоока блондинка, Алекс впечатлява с дълги крака, тъмни коси и сини очи. Красотата ѝ обаче не е единственото, което я отличава"

"Александра е амбициозна, дисциплинирана и категорична – сама признава, че не би простила предателство. В живота си се определя като "най-сладкото изкушение", а извън залата не крие малките си радости – сутрешното кафе, любимия бургер и вечната класика в киното "Хубава жена"., пишат от edna.bg.

