Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)

Бившият национал на Зимбабве - Тендай Ндоро, бе намерен мъртъв в собствения си дом в Йоханесбург, ЮАР. Не са ясни причините за смъртта на 40-годишния нападател, но според местни източници те може да са свързани със здравословното му състояние.
Орландо Пайрътс - отборът, в който той прекара най-успешен период, потвърди за ужасните новини, като написа: "Съкрушени сме да научим за кончината на нашия бивш нападател Тендай Ндоро. Клубът изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите му в този труден момент."
ZIFA Mourns the Passing of Tendai Ndoro.— Zimbabwe Football Association (@online_zifa) August 19, 2025
The Zimbabwe Football Association is deeply saddened to learn of the untimely passing of former Warriors striker, Tendai Ndoro.
Ndoro was a gifted forward who proudly represented our nation, donning the Warriors jersey with distinction.… pic.twitter.com/ncnqmPk9zi
Феновете също изказаха своята почит към един от най-известните футболисти от Зимбабве. Бившият национал е играл 14 пъти за страната си между 2013 и 2017 г, като има 5 гола.
Един от тях написа: "Почивай в мир, братко", друг добави: "Благодаря ти за спомените. Съболезнования към цялото семейство. Докато отново се срещнем", а трети сподели: "Никога няма да забравя този уникален гол срещу Кайзер Шефс. Почивай в мир, легендо!"
Той започва кариерата си в Нико Юнайтед, преди да направи име в Чикен Ин. След това Ндоро прави трансфер в южноафриканската Висша лига, където играе за Блек Ейсес и Орландо Пайрътс. Следва кратък престой в Саудитска Арабия в Ал Файсали, а после в и Аякс Кейп Таун.
RIP Tendai Ndoro#RIPTendaiNdoro #OnceAlways pic.twitter.com/UZwjMzeA5b— (@ZukzFranco) August 18, 2025
Той облича още фланелките на Хайландс Парк и Ал Оруба, преди да прекрати кариерата си през 2020 г.
Година по-късно той стана известен с нелепо решение. Ндоро решава да прехвърли всичко на своята жена Тандо Масеко, с която не са в добри отношения. Дни по-късно тя подава молба за развод и си тръгва с няколко коли и имоти.
