Прехвърли всичко на жена си, после го намериха мъртъв (ВИДЕО)

Бившият национал на Зимбабве - Тендай Ндоро, бе намерен мъртъв в собствения си дом в Йоханесбург, ЮАР. Не са ясни причините за смъртта на 40-годишния нападател, но според местни източници те може да са свързани със здравословното му състояние.

Африка скърби

Орландо Пайрътс - отборът, в който той прекара най-успешен период, потвърди за ужасните новини, като написа: "Съкрушени сме да научим за кончината на нашия бивш нападател Тендай Ндоро. Клубът изказва най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите му в този труден момент."

ZIFA Mourns the Passing of Tendai Ndoro.



The Zimbabwe Football Association is deeply saddened to learn of the untimely passing of former Warriors striker, Tendai Ndoro.



Ndoro was a gifted forward who proudly represented our nation, donning the Warriors jersey with distinction.… pic.twitter.com/ncnqmPk9zi — Zimbabwe Football Association (@online_zifa) August 19, 2025

Феновете също изказаха своята почит към един от най-известните футболисти от Зимбабве. Бившият национал е играл 14 пъти за страната си между 2013 и 2017 г, като има 5 гола.

Един от тях написа: "Почивай в мир, братко", друг добави: "Благодаря ти за спомените. Съболезнования към цялото семейство. Докато отново се срещнем", а трети сподели: "Никога няма да забравя този уникален гол срещу Кайзер Шефс. Почивай в мир, легендо!"

Той започва кариерата си в Нико Юнайтед, преди да направи име в Чикен Ин. След това Ндоро прави трансфер в южноафриканската Висша лига, където играе за Блек Ейсес и Орландо Пайрътс. Следва кратък престой в Саудитска Арабия в Ал Файсали, а после в и Аякс Кейп Таун.

Той облича още фланелките на Хайландс Парк и Ал Оруба, преди да прекрати кариерата си през 2020 г.

Година по-късно той стана известен с нелепо решение. Ндоро решава да прехвърли всичко на своята жена Тандо Масеко, с която не са в добри отношения. Дни по-късно тя подава молба за развод и си тръгва с няколко коли и имоти.

