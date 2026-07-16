Други Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация В борбата отчетоха наследени щети и злоупотреби за 453 000 лв. Сигурна съм, че ще установят виновниците, заяви Станка Златева Снимка: bTV

Президентът на Българската федерация по борба Станка Златева отчете пред Управителния съвет предприетите действия по погасяването на наследени финансови щети и задължения за близо половин милион лева, съобщиха от организацията.

По информация на федерацията става въпрос за финансови щети и злоупотреби за почти половин милион лева, установени от контролните органи и наследени от предходното ръководство на БФБорба, начело с бившия президент Христо Маринов.

От федерацията посочват, че настоящото ръководство последователно изпълнява ангажиментите си по финансовото оздравяване на организацията, като разплаща щети, възникнали в периода на предходното управление.

Според информацията наследените финансови щети за централата и клубовете в страната, които вече са уредени от екипа на Станка Златева, са в две основни направления.

Първото е възстановяването на 314 570,05 лева на Министерството на младежта и спорта (ММС). Средствата са възстановени след проверка на Инспектората на ММС, която е установила нарушения при разходването на публични средства от страна на предишното ръководство и служители на федерацията за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2023 г.

Снимка: bgnes

Според констатациите на Инспектората БФ Борба е представяла пред ММС финансови и съдържателни отчети за проведени подготвителни лагери в частен хотел в Тетевен. В резултат на проверката е установено, че 314 570,05 лева публични средства подлежат на възстановяване на министерството. Към 25 юни 2025 г. сумата е определена като дължима, а на 27 август 2025 г. настоящото ръководство е разпоредило нейното изплащане, въпреки че задължението е възникнало при предходното управление.

Второто направление е свързано със задължения към Националната агенция за приходите (НАП). С ревизионен акт № Р-22221025000203-091-001/10.12.2025 г. на БФ Борба са установени публични задължения за данъчния период 2022 г. в общ размер на 139 160,81 лева, от които 98 047,02 лева главница и 41 113,79 лева законни лихви за просрочие.

От федерацията уточняват, че и тези задължения са наследени от предходното ръководство и са предмет на предприетите от настоящото ръководство действия по тяхното уреждане.

Общият размер на отчетените пред Управителния съвет наследени финансови щети и задължения възлиза на 453 730,86 лева.

Президентът Станка Златева подчертава, че това са средства, които настоящото ръководство е принудено да насочи към покриване на наследени финансови задължения, вместо към развитието на българската борба.

„Сигурна съм, че компетентните институции ще установят виновниците за тези близо половин милион лева финансови щети, нанесени на федерацията. Това са средства, които можеха да бъдат инвестирани в подготовката на националните отбори, развитието на клубовете и подкрепата за младите състезатели.

Вместо това с действията на предходното ръководство на практика се краде от бъдещето на младите таланти в клубовете по цялата страна. Нашето задължение е да възстановим доверието в БФ Борба, финансовата ѝ стабилност и да гарантираме, че подобни практики никога повече няма да се повтарят“, заявява Златева, цитирана от федерацията.

Тя допълва, че независимо от тежкото финансово наследство настоящото ръководство няма да допуска федерацията да трупа нови задължения и ще продължи да работи при пълна прозрачност, финансова дисциплина и законосъобразност.;