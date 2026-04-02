"Извинете, имам тренировка": Шампионите отново в националния отбор по борба! (ВИДЕО)

Намерихме общ език, каза Кирил Милов

Националният отбор по борба се подсили с... шампиони.

Днес, 2 април, към заниманието на класиците на базата в "Дианабад" се включиха олимпийският шампион от Париж Семен Новиков (кат. до 97 кг) и двукратният европейски шампион Кирил Милов (кат. до 87 кг), след като почти година бяха извън тима заради отказ да тренират централизирано, а не с личния си тим. 

В българския отбор са и още двама от борците на ЦСКА - Стефан Григоров (кат. до 55 кг) и Светослав Николов (кат. до 82 кг).

Компромисите

"Направихме компромиси. Тук сме да тренираме. От двете страни ще се направят компромиси. Намерихме някакъв общ език и се надявам да представяме България по най-добрия начин.

Целият управителен съвет е информиран. Надям се да сме здрави и да участваме на европейското. Може да има малко напрежение, мина доста време, но ние сме спортисти на такова ниво, че да се справяме и се надявам, че не ни повлиява", обясни Милов пред bTV.

Той, както и другите борци на ЦСКА бяха извън националния тим след като Станка Златева стана президент на федерацията и реши да залага повече на родени в България спортисти, а не на натурализирани. Големият раздор дойде, когато федерацията категорично реши подготовката да се води на централизиран принцип - от треньора на националния отбор, а не от личните наставници на борците.

Не е първоаприлска шега! Шампионите се връщат в националния отбор по борба!

Помощ за младите

Новиков - шампионът от Игрите в Париж, разкри пред bTV, че наскоро отново е бил в залата, но в роля на... помощник. В средата на март на европейското първенство страната ни спечели само един медал - бронз за Алан Дзабиев в кат. до 130 кг.

"Тук бях и преди европейското до 23 години, помагах на Алан Дзабиев, който взе медал. Имаме ръководство на ЦСКА, което прие решението. Вчера ми казаха.", заяви Новиков преди да се присъедини към тренировката. 

Националите се подготвят за европейското първенство, което ще се проведе от 20 до 26 април в Тирана, Албания.

Тагове:

завръщане национален отбор борба подготовка станка златева кирил милов Семен Новиков

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

