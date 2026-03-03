Станка Златева на 3 март: Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще!

"Българската борба заслужава бъдеще! Българско бъдеще! Бъдеще, свободно от финансови злоупотреби и корупционни практики. Бъдеще с шампиони и елитни състезатели - възпитаници на легендарната българска школа, оставила траен отпечатък в световната борба", се казва в изявление, публикувано на сайта на БФ Борба.

"Пътят е труден. Съпротивата — очаквана. Лица със съмнително и криминално минало вече атакуват усилията ни. Причината е очевидна — страхът от разкритията, които направихме, и от истината, която тепърва ще бъде установена.

Нарушения

Нарушенията, които откриваме, са системни. Сигналите вече са внесени в прокуратурата. Предстоят и съдебни искове срещу бивши длъжностни лица, злоупотребили с доверието на клубовете и на Министерство на младежта и спорта.

За периода 2020–2023 г. министерството е констатирало злоупотреби с публични средства в размер над 300 000 лева от страна на предходното ръководство — средства, които вече възстановихме в пълен размер. Установени са и сериозни финансови нарушения около емблематичния турнир „Дан Колов“, които ще бъдат представени на компетентните разследващи органи.

Програма

Ние продължаваме своята стратегическа програма — изграждане и налагане на елитни състезатели, възпитаници на българските школи. Нашата цел е ясна: българският трибагреник да бъде защитаван от спортисти, израснали в България и носещи духа на нашата школа.

Българската борба трябва да бъде освободена от своите зависимости. Така, както преди 148 години България извоюва свободата си и пое пътя на равноправна европейска държава.

Свободата никога не е дар. Тя се отстоява. И ние сме решени да я защитим — в името на спорта, честта и бъдещето.

Честит Трети март, приятели на българската борба", пишат от централата.

Протест

На този фон, за утре, 4 март е организиран протест срещу президентът на БФБорба Станка Златева с искане да напусне поста поста.