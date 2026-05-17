Още една титла за борбата на Евро 2026

Николай Илиев срази руснак, Радослав Великов - със сребро

bul-wrestling.org

Николай Илиев донесе втора европейска титла за България от първенството на континента за кадети в Самоков.

На финала младият ни талант в свободния стил се наложи със 7:6 над руснака Артьом Ананян в категория до 71 кг.

Българинът поведе с 6:0, а минута преди края съперникът му успя да изравни – 6:6, но това не му бе достатъчно за крайния успех. Щабът на руския борец обжалва, но това донесе още една точка за Николай за финалното 7:6.

На първенството Илиев записа пет победи. Николай е пети на европейското за момчета през 2024-а, а това е най-доброто постижение в кариерата му до момента.

Медалът е трети за свободната борба от шампионата в Самоков.

Преди това Радослав Великов (45 кг) взе сребро, след като отстъпи на финала с 0:11 пред украинеца Марко Квашнюк.

Сребро взе и Стефан Стефанов (110). На крачка от подиума останаха Мерт Мустафов (55) и Петко Саракостов (65) в свободната борба.

Преди това титла спечели Георги Мърков-младши (60) при класиците, както и Андреа Нисева (61) при кадетките.

Весела Лечева пред bTV: Служителите на БОК не са получавали заплати от 3 месеца (ВИДЕО)

Томба на 60?! Сигурно е грешка в календара...

И Стоичков е радостен: DARA над всички!

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия

Вингегор празнува 50 победи с нов удар в Джирото

Алекс Николов с награда, но без титла в Азия

Григор Димитров срещу португалец на старта в Париж

Фернандеш блести с рекорд, Каземиро напуска

