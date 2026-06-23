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btvsport.bg

Трагедия в българската борба: почина голяма шампионка

Жанет Немет имаше български паспорт

Трагедия в българската борба: почина голяма шампионка
 

Огромна трагедия в българската борба! Състезателката на ЦСКА Жанет Немет е починала на 32-годишна възраст, потвърдиха за bTV отлично информирани източници.

Трагичният инцидент е станал на “Дианабад”.

Родената във Веспрем, Унгария, боркиня, която имаше и български паспорт, беше сред водещите състезателки в тежка категория. По-рано този месец тя спечели държавната титла на България до 76 кг.

Немет има сериозни успехи на международната сцена. Тя е сребърна медалистка от Европейското първенство в Нови Сад през 2017 г. и бронзова медалистка от шампионата на Стария континент в Букурещ през 2019 г. През същата година печели и сребро на Световните плажни игри в Катар.

Наскоро тя премина в ЦСКА и се подготвяше за участие в международни състезания под български флаг. От ЦСКА също потвърдиха пред медията ни трагичната новина.

Очаква се допълнителна информация за обстоятелствата около смъртта ѝ.

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